Yarından Sonra filmi oyuncuları bu akşamsaat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yarından Sonra filmi hakkında en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Film hakkında Yarından Sonra filmi nerede çekildi? Yarından Sonra filmi oyuncuları kimler? Yarından Sonra fragman izle! Yarından Sonra konusu nedir? soruları da diğer merak edilen sorular arasında. İşte detaylar haberimizde....

YARINDAN SONRA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yarından Sonra filmi ağırlıklı olarak Montreal ve Toronto'da çekildi ve bazı görüntüler de New York City ve Chiyoda, Tokyo'da çekildi.

YARINDAN SONRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, Küresel Isınma ve doğurabileceği sonuçları anlatmaktadır. İklim bilimci Jack Hall (Dennis Quaid), kutuplarda araştırma yaparken, buz katmanın kırıldığına şahit olur. Bunun nedeninin ise küresel ısınma olduğunu düşünmektedir. Dünya, bir buzul çağına girmek ve bunun sonucunda köklü bir değişikliğe uğramak üzeredir. Jack, uluslararası küresel ısınma konferansında bu konuyu dile getirmiş ama istediği etkiyi yaratamamıştır. Jack'e göre, Dünya'nın iklim dengesi Kuzey Atlantik'teki akışa göre düzenlenmektedir. Kutuplarda küresel ısınma yüzünden eriyen buz dağlarından gelen soğuk sular Kuzey Atlantik'teki bu dengeyi bozuyor ve sonuçta yazın karın yağması, kışın çiçek açması gibi tuhaflıklarla karşılaşılıyor.

New York sular altında kalmış ve birkaç saat içerisinde ani ısı düşüklüğü meydana gelecektir. Bunun farkında olan Jack Hall, oğlunu kurtarmak için yollara düşer. Filmde görsel-efektlerle hazırlanmış olan New York'un su altında kalması, Jack'in Özgürlük Heykeli'nin yanından yürümesi, kraliyet ailesini kurtarmaya giden helikopterlerin yakıtlarının aniden donması gibi sahneler izleyenleri oldukça etkilemiştir.

YARINDAN SONRA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dennis Quaid

Jake Gyllenhaal

Emmy Rossum

Sela Ward

Ian Holm

Jay O. Sanders

Kenneth Welsh

YARINDAN SONRA FİLMİ FRAGMAN İZLE

--

Haberler.com - Gündem