Bazı şehirlerimizde ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı, okullar tatil olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Öğrenciler, Hangi illerde yarın okullar tatil? Hangi il ve ilçede yarın 21 Ocak Cuma okullar tatil oldu? Valilik ve Bakanlık'tan açıklama geldi mi? Yarın okullar tatil olacak mı, okullar kapalı mı olacak merak etti. Peki, Yarın okullar tatil mi? 21 Ocak 2022 yarın hangi illerde okullar tatil ilan edildi? Elazığ, Rize, Bingöl, Artvin ve tatil olan diğer iller listesi...

Ülkemizde bazı şehirlerde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde yarın okullar tatil? Hangi il ve ilçede yarın 21 Ocak Cuma okullar tatil oldu? Valilik ve Bakanlık'tan açıklama geldi mi? 21 Ocak Cuma hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Uzaktan eğitim devam edecek mi? araştırıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil? Yarın nerelerde okullar tatil olacak? Okul tatil ilan edilen yerler neresi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Ülkemizi hafta başından itibaren etkisi altına alan kar yağışı etkisini giderek artırırken illerden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu kapsamda; Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Rize, Şırnak, Bingöl, Artvin ve Hakkari'de 21 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

21 Ocak Cuma okulların tatil olduğu iller:

- Adıyaman

- Elazığ

- Kahramanmaraş

- Rize

- Şırnak

- Bingöl

- Artvin

- Hakkari

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? (21 OCAK CUMA 2022)

Artvin'de kar dolayısıyla eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.

Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bugün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da yoğun kar nedeniyle eğitim yarın da yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz 2 gün de okullar tatil edilmişti.

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