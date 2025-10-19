Yarın okullar tatil mi? 20 Ekim Pazartesi okul yok mu?

Ekim ayının ortasında hissedilen ani soğuklar ve karla karışık yağış ihtimali, özellikle Karadeniz'in kırsal ve yüksek bölgelerinde yaşayan aileleri harekete geçirdi. Bu nedenle vatandaşlar, valiliklerden gelecek resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 20 Ekim'de okullar tatil olacak mı? Hangi illerde kar tatili olasılığı bulunuyor? Tüm ayrıntılar haberimizde…

METEOROLOJİ UYARDI

Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.10.2025 Pazar günü Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yarın (Pazartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yarın (20 Ekim 2025 Pazartesi) Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde beklenen sağanak yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'nin kuzeyinde etkili olan soğuk hava, hafta sonu itibarıyla özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterdi. Bu gelişmeler üzerine milyonlarca öğrenci ve veli, "yarın okul var mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Valiliklerden henüz tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri sayfamızı takip edebilirsiniz.