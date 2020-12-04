Yarın metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu? Yarın ulaşım nasıl olacak? Hafta sonu metro, metrobüs çalışacak mı?
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56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Yarın metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu? Yarın ulaşım nasıl olacak? Hafta sonu metro, metrobüs çalışacak mı?

04.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:35
Yarın metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu? Yarın ulaşım nasıl olacak? Hafta sonu metro, metrobüs çalışacak mı?

Cuma akşamı başlayacak sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabah 05.00'a kadar devam edecek. Peki, Yarın metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu? Yarın ulaşım nasıl olacak? Hafta sonu metro, metrobüs çalışacak mı?

5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı sebebiyle ulaşım nasıl olacak? Yarın metro, metrobüs, otobüsler çalışıyor mu? Yarın ulaşım nasıl olacak? Hafta sonu metro, metrobüs çalışacak mı?

METRO, METROBÜS SEFER SAATLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili,

"İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 5-6 Aralık tarihlerinde seferlerimizde düzenleme yapılmıştır."dedi.

Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. 7 Aralık Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.

Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. 7 Aralık Pazartesi saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

OTOBÜS

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda İETT toplam 3 bin 200 araçla 28 bin sefer düzenleyecek. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakikada 1, gece 10 dakikada 1 sefer yapılacak.

GEMİ

5 ve 6 Aralık günlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarifemizde değişiklik yapmadık. Gemilerimiz, iskelelerimiz ve tersanemizde toplamda 737 personelimizle hizmet vermeyi sürdüreceğiz.

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