Yarın kandil mi? 2021 dini günler ve geceler: Recep ayı ne zaman başlıyor? Kandil günleri ne zaman?

Recep ayına girmeye yakın günlerimizde "Yarın kandil mi?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki mübarek üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü ne zaman? Yarın kandil mi? 2021 dini günler ve geceler: Recep ayı ne zaman başlıyor? Kandil günleri ne zaman?