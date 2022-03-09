Yarın hastaneler kapalı mı olacak? Yarın hastaneler açık olacak mı? gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Kar yağışı nedeniyle bazı kurumların kapalı olması bankaların da kapalı olup olmayacağını akıllara getirdi. Peki, Yarın hastaneler kapalı mı, açık mı? 10-11 Mart yarın hastane, sağlık ocağı, eczane açık mı kapalı mı? Yarın eczaneler açık mı kapalı mı olacak? Yarın sağlık ocakları açık olur mu?

İSTANBUL'DA YARIN HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul'da beklenen kar yağışının başlamasıyla kamuda bir dizi önlem alındı. Vali Ali Yerlikaya, kent genelinde güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

Dolayısıyla yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık olacak.

VALİLİK AÇIKLAMALARI NEDİR?

İstanbul Valiliği'nin karla mücadele kapsamında aldığı önlemler şöyle:

1- 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kur'an kursları, çeşitli kurslar. özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri. resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere. bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

3- İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

4- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, iş, ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

5- Esenler. Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon. ve tırların, ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına,

7- İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda: AVM'Ierin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'de kapanmasına; AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

8- Motokuryeler, motor ve scooterların 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına, karar verildi.

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