Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı

08.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:10
Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının hava şartları nedeni ile meydana geldiğini söyleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha önce bu denli bir olayın yaşanmadığını vurguladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının hava şartları nedeni ile meydana geldiğini söyleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha önce bu denli bir olayın yaşanmadığını vurguladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler toplantısına katılan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası hakkında açıklama yaptı. İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Tanğlay, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının hava şartları nedeni ile meydana geldiğini, hava şartlarının yarım saatlik zaman diliminde bir anda gerçekleştiğini dile getirdi. Tanğlay, "Bunu üzülerek anlatıyoruz. İçimiz yandı. Bingöl'den kalkıp Bitlis Tatvan ilçemize hareket eden bir helikopterimiz düştü ve orada 11 tane şehidimiz oldu. Bunlardan biri de Korgenaralimizdi. Osman paşamızdı. Sevdiğimiz bir paşamızdı. Hava şartları çok kötüydü. Çok aşırı bir sis vardı, rüzgar vardı. Bu kaza aslında hava şartlarından oluştu. Türkiye'nin başı sağolsun. Üzüntümüz çok ve acı bir olaydı. Beklemediğimiz bir hadise idi. Bütün vatan evlatlarını Allah korusun diyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

"BİNGÖL'DEN HELİKOPTER KALKTIĞINDA HAVA ŞARTLARINDA SORUN YOKTU"

Hava şartları nedeni ile Bitlis'te daha önce herhangi bir kazanın yaşanmadığını belirten Başkan Tanğlay, "Daha önce Bitlis'te böyle bir olay yaşamadık. Helikopter Bingöl'den kalktığı zaman hava şartlarında öyle bir sıkıntı yoktu. Yani bir anda oluşan yarım saat bir saatlik zaman diliminde oluşan bir hava şartıydı. Orada da pilot inmek istemiş aslında. İnmek istediği zamanda hava şartlarından dolayı, o sisten dolayı hemen Bitlis'in benekli köyüne yakın bir alanda yere çarpmış ve bu nedenden olayı şehitlerimiz oluştu" diye konuştu.

(İHA)

Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı
Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Şansalan Abdullah Avcı Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yarım saatte değişen hava şartları 11 askeri hayattan kopardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:17:07. #1.15#
title