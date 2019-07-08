Yarım Milyon Yolcunun Kişisel Verisini Çaldıran Uçak Firmasına 229 Milyon Dolar Ceza Verildi

Yaşanan veri ihlalleri sonrasında kullanıcıların bilgileri internet aleminde satışa çıkarılıyor. Bu satışlar neredeyse 10-20 kuruş (hem de 1.000 kullanıcı verisi için) gibi çok cüzi fiyatlara gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda verilerini izinsiz paylaşılan kullanıcılar ise büyük sorunlarla baş başa kalıyorlar.

İngiliz havayolu şirketi British Airways, yaklaşık 1 yıl kadar önce 380.000 kullanıcısının verisinin internet ortamına aktarılmasına sebep olmuştu. British Airways'in kullanıcıların kayıt esnasında onayladığı sözleşmede verileri kimseyle paylaşmayacağına dair güvence vermesinin ardından böyle bir olayın yaşanmasıyla büyük güven kaybı yaşadı.

İngiltere yetkilileri ise durumu araştırdı ve British Airways'i suçlu buldu. British Airways bugün itibariyle tam 183 milyon pound (~229 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilgi Komisyonu Üyesi Elizabeth Denham: "İnsanların kişisel verileri adında geçtiği gibidir. Kişiseldir. Herhangi bir kuruluş bu bilgileri kayıp, hasar veya hırsızlıktan koruyamıyorsa bu basit bir sorun değildir, büyük bir problemdir." ifadelerinde bulundu.