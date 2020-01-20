Yarı yılın yorgunluğunu buz pateniyle attılar

20.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:24

Kuşadası, Belediyesi, kentte eğitim desteği alan 700 çocuğa, sömestr tatili hediyesi olarak buz pateni keyfi yaşatıyor.



Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulan pistte uzman eğitmenler eşliğinde buz pateni yapan çocukların mutluluğu yüzlerinden okunuyor.



Kuşadası Belediyesi tarafından ilçe halkını kış sporlarıyla tanıştırmak ve kentteki sosyal hayatı hareketlendirmek için açılan buz pateni pistinin yeni misafirleri eğitim desteği alan çocuklar oldu. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile İlçe Milli eğitim Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda belirlenen Kuşadalı 700 çocuk sömestr tatili boyunca belirlenen seanslarda buz pateni keyfi yaşayacak.



Kuşadası Belediyesi tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaklaşık 40 çocuğun yer aldığı ilk grup buz pateni pistinden ücretsiz olarak faydalandı. Uzman eğitmenlerden buzda kaymanın püf noktalarını öğrenen çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Kuşadası Belediyesi'nin sömestr hediyesi olan buz pateni etkinliğinin ilk seansına katılan Uğur Ozan, Mahinur ve Ömer Faruk Dikilitaş kardeşler buz pateni yaparak keyifli vakit geçirdiklerini belirterek Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA