Yarı final voleybol maçları sona erdi
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voleybol, Giresun, Yerel

Yarı final voleybol maçları sona erdi

- Yarı final voleybol maçları sona erdi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı okul sporları erkek ve kızlar yarı final voleybol maçları sona erdi.

08.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:48
Yarı final voleybol maçları sona erdi

- Yarı final voleybol maçları sona erdi

AMASYA - 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı okul sporları erkek ve kızlar yarı final voleybol maçları sona erdi.

Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda kızlar grubunda Giresun Espiye Süleyman Demirel Ortaokulu birinci, İstanbul Silvri Çağrıbey Ortaokulu ikinci oldu.

Erkelerde ise Ankara Ted Koleji Vakfı Özel Ortaokulu birinci, Tokat Fevzi çakmak Ortaokulu ikinci olarak finale kaldı.

Giresun Espiye Süleyman Demirel Ortaokul Müdürü Süleyman Güzelaydın yaptığı açıklamada, çekişmeli müsabakalar geçtiğini belirterek, "Başta Serdar hocam beden eğitim öğretmeni Serdar duran okulumuza adeta voleybol fabrikasına çevirdi. Devlet okulu olmamıza rağmen çok başarılı sonuç oldu bizim için. Buraya gelmemizde bizi her anlamıyla destekleyen başta belediye başkanımız Mustafa Karadere'ye çok teşekkür ediyorum. Velilerimiz her zaman yanımızda, Espiye halkı ve Giresun yanımızda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kazanan biz olduk. Çok zorlu bir maçtı. İnşallah finalde birinci oluruz. Serdar hocamın 2017-2018 yine küçük erkeklerde Türkiye şampiyonluğu vardı. Bir de küçük kızlarla bunu perçinleştirir ve spor adına güzel şeyler yapmış olur okulumuz" diye konuştu.

Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu Beden Öğretmeni Altuğ Yılmaz da, "Hak ettiğimizi düşünüyorum ama final maçı çok zorlu geçti. Bizim hak ettiğimiz kadar onlarda hak etti. Ama biz kazandık, mutluyuz.Türkiye finalleri için ilk üç maçta oynadığımız oyunu oynarsak iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Ama bugün final maçı stresiyle biraz oyunumuz düştü, rakipte çok direnç gösterdi ama kürsüde yer bulacağımızı düşünüyorum. Onun için iki haftamız var. İki haftada çalışacağız ve oradan ilimize şampiyonluk getireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yarı final voleybol maçları sona erdi

Kaynak: İHA

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Yarı final voleybol maçları sona erdi

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