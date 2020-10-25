Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
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Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü

25.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:20

Gaziantep'te 5. kattan düşen 20 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor.

Gaziantep'te 5. kattan düşen 20 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K, oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.C.K'nın düştüğünde yarı çıplak olduğu iddia edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise eve gelerek inceleme başlattı.

Polis olayın kaza olup olmadığını araştırırken M.CK'nın ise vücudunda birçok kırk oluştuğu ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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