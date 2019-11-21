Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski...
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Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski...

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.

21.11.2019 21:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:33
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski...

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan eski çalışanlarının ilk duruşmasında cumhuriyet savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmalarına başlanan Cumhuriyet Gazetesi eski...
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