Yargıtay, boşanma davasında hakaret içerikli savunma için istenen tazminat talebini reddetti

HaberTürk yazarı Yasemin Güneri, bugünkü yazısında, bir boşanma davasında, davacı kocanın, davalı karısına yönelik hakaret içerikli savunmasını ele aldı. Mahkeme, davada karısına hakaret içerikli savunma yapan kocanın tazminat vermesine hükmetti. Ancak karar Yargıtay'da bozuldu. Mahkeme ise Yargıtay'ın kararına direndi ancak dava reddedildi.

HaberTürk yazarı Yasemin Güneri, "Hakaret içeren savunma, tazminatı gerektirir mi?" başlıklı yazısında, boşanma davasında hakaret içerikli savunmanın tazminata konu olup olmayacağını anlattı. Yazıda, bir boşanma davasında, davacı kocanın, davalı karısına yönelik yaptığı hakaret içerikli savunmada yerel mahkeme, 15 bin liralık tazminata hükmetti. Söz konusu kararı Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bozdu. Yerel mahkeme, Yargıtay'ın bu kararına direndi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gelen dosyaya ilişkin oyçokluğuyla "davanın reddi" hükmü verildi. Bu görüşe katılmayan muhalif üyeler, karşı oy yazılarında , "Kişiliğe yönelik müdahale, hukuka aykırı olduğu takdirde kişiliğe saldırı sayılır" görüşünü savundular.

Yasemin Güneri'nin yazısı şöyle:

Elinizde hiçbir delil yokken, size karşı açılan bir davada; hakaret içeren, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki kelimeleri kullanabilir misiniz?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan karara göre, karşılıklı boşanma davası açan çiftlerden biri, savunma dilekçesine bir kadının onurunu, namusunu ve gururunu kıracak ne kadar cümle varsa kullandı.

Avukat olan R.K. daha önce üç kez boşanma davası açıp sonra feragat ettiği eşine karşı yeniden boşanma davası açtı. Eşi F.K. da karşı dava açtı. Avukat R.K. boşanma davasında kendisini savunmak için şöyle bir savunma yaptı: "Gece-gündüz internette başka erkekler ile görüşerek sık sık yurt dışına gitme, yurt dışında, Antalya ve İstanbul'da erkekler ile ilişki kurma, sadakatsiz olma, para veya menfaat karşılığında insanlarla düşüp kalkma, para karşılığı günü birlik cinsel ilişkiler kurma, bu tür hareketleri alışkanlık haline getirme, evli erkekleri çarparak tapularını ellerinden alma, hatta davalıya ait bazı tapuları da bu şekilde elde etme ve akıl hastası olma..."

50 BİN LİRALIK TAZMİNAT TALEBİ

Savunma dilekçesinde eşine hakaretler yağdıran R.K. hakkında eşi Alanya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Boşanma davası açtığı eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia eden F.K. 50 bin liralık manevi tazminat talep etti.

Dava sonrası davalı R.K. yine ilginç bir savunma yaparak, davacı eşinin "hak arama paranoyası" hastalığına yakalandığını iddia etti. Eşinin kötü niyetli olduğunu iddia eden R.K. eşinin kendisine karşı cinsel saldırı ve tecavüz iddiasında bile bulunarak şikayetçi olduğunu belirtti.

15 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT

Yerel Mahkeme; kadının açtığı davayı kabul ederek, savunma dilekçesinde kullanılan ifadelerin savunma dokunulmazlığı sınırlarını aştığını belirterek R.K'yı 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Mahkeme, bir kadının ırz ve namusuna yönelik saldırılar yaparak savunma yapan kocayı tazminata mahkum etti. Ancak, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi bu kararı bozdu.

YEREL MAHKEME KARARA DİRENDİ

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davalı koca tarafından dava dosyasına sunulan dilekçede kullandığı ifadeleri, "Hak arama özgürlüğü, iddia ve yasal savunma sınırları dahilinde olduğuna" karar verdi. Davalı kocanın kullandığı ifadeleri kişilik haklarına saldırı mahiyetinde görmeyen Yargıtay'ın bozma kararına yerel mahkeme direndi.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI"

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gelen dosyaya ilişkin oyçokluğuyla "davanın reddi" hükmü verildi. Bu görüşe katılmayan muhalif üyeler, karşı oy yazılarında , "Kişiliğe yönelik müdahale, hukuka aykırı olduğu takdirde kişiliğe saldırı sayılır" görüşünü savundular.

"TARİKATÇI" DEMEK HAKARET SAYILMADI

Geçtiğimiz hafta, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine gelen dosyalardan birini kaleme almıştım. "Tarikatçı" sözünün hakaret sayılıp sayılmayacağına dair nihai kararın çıkacağını yazmıştım. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yazım yayınlandıktan hemen sonra bu konuda kararını verdi. Genel Kurul üyeleri, oybirliğiyle birine "tarikatçı" demlenin hakaret olarak kabul edilmeyeceğine karar verdi. Emsal sayılan bu karar sonrası birine veya bir kuruma "tarikatçı" demek hakaret kabul edilmeyecek.