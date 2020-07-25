Yargıtay'dan, çocuğun soyadının değiştirilmesine ilişkin "üstün yarar" kriteri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yargıtay'dan, çocuğun soyadının değiştirilmesine ilişkin "üstün yarar" kriteri

Yargıtay, Gaziantep'te yaşayan bir babanın, boşandığı eşinin çocuğunun soyadını değiştirmesine ilişkin yaptığı itirazı yerinde bularak, anneye tanınan "çocuğa soyadı verme" hakkının çocuğun menfaati doğrultusunda yapılabileceğine hükmetti.

25.07.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:15

Yargıtay, Gaziantep'te yaşayan bir babanın, boşandığı eşinin çocuğunun soyadını değiştirmesine ilişkin yaptığı itirazı yerinde bularak, anneye tanınan "çocuğa soyadı verme" hakkının çocuğun menfaati doğrultusunda yapılabileceğine hükmetti.

Gaziantep'te ikamet eden bir baba, boşandığı eşinin çocuğuna kendi soyadını vermesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı.

Yerel mahkemenin reddettiği dava Yargıtay'a taşındı.

Davayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararında, velayeti bulunan anne ya da babanın çocukla ilgili yapacağı her türlü iş ve işlemde çocuğun üstün yararının korunması gerektiğini hatırlattı.

Velayetin anneye verilmesi halinde, annenin hiçbir gerekçe göstermeden sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek, çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemeyeceği ifade edilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Davada çocuğun üstün yararına bakılır. Eğer çocuğun üstün yararı varsa annenin kızlık soyadı çocuğa verilebilir. Çocuğun üstün yararı yoksa davanın reddine karar verilmelidir. Somut olayda yapılan yargılama ve toplanan delillerden çocuğun soyadının annenin kızlık soyadı ile değiştirilmesi yönünde çocuğun üstün yararı ispatlanamamıştır. O halde bu durum karşısında davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şeklinde hüküm kurulması doğru olmayıp hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir."

Babanın avukatı Mustafa Ferit Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Artık velayeti elinde bulunduran anne veya baba fark etmez menfaat kriterini ispatlayarak, mahkemede 'çocuğun bir üstün yararı var' diyerek ve bunu ispatlayarak, çocuğun soyismini değiştirebilecek." diye konuştu.

Yargıtay'dan, çocuğun soyadının değiştirilmesine ilişkin 'üstün yarar' kriteri

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı 3. Sayfa
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Güncel
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Magazin
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleğinden kıl payı kurtuldu
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleğinden kıl payı kurtuldu
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık
Ünal Aysal: Hiçbirimiz Ali Koç kadar kulüplerimizin fanatiği olmadık
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ali Şansalan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Muğla Beşiktaş Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Yargıtay'dan, çocuğun soyadının değiştirilmesine ilişkin "üstün yarar" kriteri - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 17:27:35. #1.15#
title