Yargıtay Başkanı Cirit, 1. Siirt Tıp Zirvesi'ne Katıldı

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Önce ideolojik terör, daha sonra ayrımcı terör ve bu terör olgusu sürekli kan kaybına sebebiyet verdi. Halbuki bunları hep birlikte çok rahat bir şekilde aşabiliriz ve büyük bir devlet olma olgusunu bugün olduğu gibi yerine getirebiliriz" dedi.

Cirit, Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesince TÜRGEV Konferans Salonu'nda düzenlenen "1. Siirt Tıp Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, önemli bir zirveye katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik taleplerine değinen Cirit, "Özveriyle, zor şartlarda görev yapan hekimlerimize yapılan saldırıları her zaman kınadık ve kınayarak geliyoruz. Etik kurallar meslekte çok önemli, bunlara da dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.

Türk milletinin tarih boyunca 16 büyük ve 300'e yakın küçük devlet kurduğunu belirten Cirit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların ortak özelliği adalet duygusuna önem verdikleri sürece devletler hep yukarıya doğru gitmişlerdir. Adalet duygusuyla ilgili belli zafiyetler başladığında ise devletlerimiz uzun ömürlü olmamışlardır. Tarihin ilk döneminde de bizler vardık, orta dönemde de bu dönemde de bizler varız. Özellikle son 15 yıldan beri sürekli terörle boğuşur hale geldik. Önce ideolojik terör, daha sonra ayrımcı terör ve bu terör olgusu sürekli kan kaybına sebebiyet verdi. Halbuki bunları hep birlikte çok rahat bir şekilde aşabiliriz ve büyük bir devlet olma olgusunu bugün olduğu gibi yerine getirebiliriz."

Cirit, konuşmasının sonunda tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

"Bu milletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun bulunmamaktadır"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca da tıp fakültesinin Siirt'e kazandırılmış olmasının önemli olduğunu belirtti.

Bilginin bir güç olduğunu vurgulayan Akarca, "Herkesin bilimin ışığına sarılarak huzura, refaha erişmesi gerekmektedir. Siirt halkının refaha, huzura, esenliğe ihtiyacı vardır. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle bu milletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun bulunmamaktadır. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim, birbirimize sahip çıkalım, vatanımıza, devletimize sahip çıkalım ve bu yolda emek sarf eden insanların kadrini ve kıymetini bilelim." ifadesini kullandı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik de üniversitelerin kentler için önemine değinerek "Hedeflerimizi yüksek tutarak üniversitemizin, akademik ve idari kadrosunu geliştirerek toplumla etkileşim halinde, ilimizin ve ülkemizin sorunlarına çözümler üretebilecek kapasiteye en kısa zamanda ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, kentin her alanda her geçen gün geliştiğini dile getirdi.

Katılımcılara plaket takdim edilen zirvede, sağlık çalışanları sunumlar yaptı.

Kaynak: AA