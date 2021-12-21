Yargıtay, Aliye Boydak'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'a (60) verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu ve dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Aliye Boydak ile avukatı hazır bulundu. 5 çocuk annesi Aliye Boydak, mahkemede yaptığı savunmasında, "'Bana örf ve adetten dolayı abla' deniliyor. Yardımlarımın bir kısmı o dönemde cemaat olarak bilinen örgüte gitmiş olabilir. Ülkeme ihanet için yapmadım. Toplantılara katılmadım, Bank Asya'da açılan hesaplardan ve yatırımlardan haberim yok. 19 aydır tutukluyum. Benden imam olmaz, zaten benim bilgim buna yetmez" dedi.

Sanık Aliye Boydak, Yargıtay'ın bozma kararının ardından ilerleyen günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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