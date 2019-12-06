Yargıç Richard Berman: Türkiye lobi şirketleriyle halkbank davasını etkilemeye çalışıyor
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Yargıç Richard Berman: Türkiye lobi şirketleriyle halkbank davasını etkilemeye çalışıyor

Yargıç Richard Berman: Türkiye halkbank davasını etkilemeye çalışıyor

06.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:13
Yargıç Richard Berman: Türkiye lobi şirketleriyle halkbank davasını etkilemeye çalışıyor

ABD'de Güney Bölgesi Federal Mahkeme'de devam eden Halkbank davasına bakan yargıç , Halkbank'ın, mahkemenin yetkisini sorgulamadan önce davaya resmi olarak müdahil olması gerektiğine karar verdi.


İran yaptırımlarını delmeye yardımcı olmaktan hakkında iddianame hazırlanan Halkbank, New York'taki yasal sürece dahil olmadan önce Amerikan mahkemelerinin böyle bir davaya bakma yetkisine itiraz etme hakkına sahip olmak istiyordu. Halkbank ayrıca, davaya dahil olmanın söz konusu suçlamaların meşrulaştırılması anlamına gelebileceği görüşünde. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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