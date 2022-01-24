Yargı Zafer öldü mü? Yargı Ceylin'in Babası 'Zafer' Ali Seçkiner Alıcı diziden çıktı mı, ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının merakla takip edilen yapımlarından olan Yargı dizisinde Ali Seçkiner Alıcı'nın canlandırdığı Ceylin'in babası Zafer Erguvan hakkında Yargı Zafer öldü mü? Yargı dizisinde Ceylin'in Babası Zafer öldü mü, diziden çıktı mı, ayrıldı mı? Yargı'da Ceylin'in Babasının cesedi nerede? sorularının yanıtı merak edildi.

Yargı Zafer öldü mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yargı dizisinde , Çınar ile boğuştuğu esnada silah patlamış ve dizide bir cinayet daha patlak vermişti. Bu kapsamda yeni bölümde Çınar'ın işlediği cinayetle ilgili çeşitli sahnelerle beraber dizinin sıkı takipçileri "Yargı Ceylin'in Babası Zafer öldü mü, diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı.

YARGI ZAFER ÖLDÜ MÜ?

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda Zafer, Çınar ile girdiği boğuşma esnasında vurulmuş ve Metin, Çınar'ı korumak için Zafer'in cansız bedenini yok etmeye çalışmıştı. Ali Seçkiner Alıcı'nın canlandırdığı karakter bu kapsamda diziye veda etmiş oldu.

Zafer'in cesedine ne olduğu ortaya çıktı!

Yargı 5 Aralık Pazar günü yayınlanan 12. Bölümde Çınar'ın arkadaşı Serdar, Engin ile işbirliği içinde olarak Zafer'in cesedini ormana gömüyor!

Çınar, dedesi Merdan'dan korkan Serdar'a nedenini sorar. Serdar ise, anlatmak istemez. Geçmişe dönüldüğünde Engin ile yaptığı anlaşma ve Çınar'ı takip etmesi görülür. Çınar'ın, Zafer ile olan mücadelesi sırasında gizli gizli takiptedir. Son olarak ormanlık alana Zafer'i gömdüğü sahneler görülür.

YARGI ZAFER KİMDİR?

Zafer; Ceylin'in babasıdır. Balıkçılık yaparak hayatını kazanmaya çalışır. 6 yıl haksız yere suçlanarak hapse girmiş, mesleği olan gemi kaptanlığından ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir senedir özgürdür. İçinde mesleğini kaybetmenin verdiği gurur kırıklığı ve öfkeyi kimseye belli etmemeye çalışarak yaşar. Ceylin en gözde çocuğudur.

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?

Ali Seçkiner Alıcı, 56 yaşındadır. 3 Temmuz 1965 Kars'ta dünyaya geldi. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nde bitiren Ali Seçkiner mezun olduktan sonra 1989 yılına kadar müzik öğretmenliği yapmıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile Halk Evleri Sanat Atölyelerinde ses eğitmenliği de yapmış olan Ali Seçkiner 2000 yılında Erkoç Torun ve Nedim Yıldız'ın birlikte kurdukları Üç Anadolu adlı toplulukta da yer almıştır. Halen 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosunda korist-sanatçı olarak görev yapmaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez 1993 yılında yayınlanan Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı Eşber karakteri ile geçmiş olan Ali Seçkiner Alıcı son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Aile Hikayesi dizisinde Şakir karakterine hayat verdi. Ali Seçkiner Alıcı 1.74 metre boyunda 74 kilo ve Yengeç burcudur.

Haberler.com - Gündem