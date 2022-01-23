Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı' ekrana gelen yeni bölümleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dizide çalan parçalar da büyük beğeni topluyor. Yargı şarkıları arasında yer alan parçalardan biri de Yüzyüzeyken Konuşuruz şarkıları oluyor. İşte, Sen Yokken Ne Gece Ne de Gündüz şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz Dinle Beni Bi sözleri...

Sen Yokken Ne Gece Ne de Gündüz şarkı sözleri araştırılıyor. Yargı, şaşırtan gelişmeleriyle yine izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Bölümde Ceylin'in, Engin'in öldürüldüğü geceye dair hatırladıklarıyla heyecan doruğa ulaştı. Ceylin'in Engin'in katilinin bir kadın olduğunu hatırlamasıyla hikayedeki tüm kadınlar şüpheli konumuna düşmüştü. Dikkat çeken yapımın şarkıları araştırılıyor. Yargı şarkıları! Sen Yokken Ne Gece Ne de Gündüz şarkı sözleri! Yüzyüzeyken Konuşuruz Dinle Beni Bi sözleri

YARGI | DİNLE BENİ Bİ SÖZLERİ

Tut elimi, bur'dan gidelim

"Olmaz" demeden, dinle beni bi'

Rüzgârım söndü, dindi ateşim

Ah bebeğim, ben hâlâ deliyim

Sen yokken ne gece ne de gündüz

Ne Ay var ne tek bi' yıldız

Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum

Sen yokken ne gece ne de gündüz

Ne Ay var ne tek bi' yıldız

Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum

Tut elimi, bur'dan gidelim

"Olmaz" demeden, dinle beni bi'

Rüzgârım söndü, dindi ateşim

Ah bebeğim, ben hâlâ deliyim

Sen yokken ne gece ne de gündüz

Ne Ay var ne tek bi' yıldız

Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum

Sen yokken ne gece ne de gündüz

Ne Ay var ne tek bi' yıldız

Her yer karanlık ve ıssız, göremiyorum

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