Yargı Reformu Paketi: CHP neye itiraz ediyor?

Yargı Reformu Paketi: CHP neye itiraz ediyor?

Yargı Reformu Paketi, tüm paydaşların uzlaşısı alınmadan hazırlandığı için eleştirilere konu oluyor.

21.08.2019 13:30
Yargı Reformu Paketi: CHP neye itiraz ediyor?

Yeni yasama yılının başlamasına kısa süre kala Yargı Reformu Paketi, milletvekillerinin bir numaralı çalışma konusu olarak ön plana çıkıyor.

Ancak, TBMM Adalet Komisyonu'nun euronews Türkçe'nin ulaştığı Cumhuriyet Halk Partili üyeleri, söz konusu strateji belgesi hazırlanırken kendilerinden ve diğer paydaşlardan herhangi bir görüş alınmadığını belirterek, belgenin geniş çaplı bir siyasi uzlaşı temelinden yoksun olduğunu dile getiriyorlar. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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