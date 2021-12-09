Yargı'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Buzları eriten Ilgaz ve Ceylin yakınlaşıyor

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın paylaştığı Yargı dizisinin 12 Aralık Pazar akşamı yayınlanacak 13. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

ILGAZ VE CEYLİN YAKINLAŞIYOR

Yeni bölüm fragmanında aralarındaki buzları eriten Ceylin ve Ilgaz baş başa yemeğe çıkıyor. Yemekten sonra birlikte Ceylin'in ofisine giden ikili, romantik anlar yaşıyor. Alkolün etkisinde olan Ceylin, Ilgaz'a "Ben uyuyuncaya kadar burada kalır mısın?" diyor. Ilgaz da "Kalırım" diyerek Ceylin'in yanına yatıyor.

YARGI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yargı'nın son bölümünde Ceylin, Ilgaz'a duygularını açtı ancak istediği karşılığı bulamadı. Metin'in sırrı, Ceylin ve Ilgaz'ın arasını açmaya neden oldu. İyiden iyiye köşeye sıkışan Engin'in tehditleri herkesin dünyasını alt üst etmektedir. Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorunda kaldı. Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükledi.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet