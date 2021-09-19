Yargı konusu ne, oyuncuları kimler? Yargı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yargı dizisi konusu nedir?
Kanal D'nin yeni dizisi Yargı 19 Eylül Pazar akşamı başladı. Dizinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Yargı konusu ne, oyuncuları kimler? Yargı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yargı dizisi konusu nedir? merak etti. Peki, Yargı dizisi konusu nedir, neyi anlatıyor? Yargı kimin hayatını anlatıyor? Yargı uyarlama bir dizi mi? İşte detaylar...
Yargı dizisi izleyicileri dizideki tüm oyuncuların isimlerini ve canlandırdığı karakterleri merak ediyor. Peki, Yargı konusu ne, oyuncuları kimler? Yargı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yargı dizisi konusu nedir? Yargı oyuncu kadrosunda hangi isimler var? Yargı dizisi başrolünde kimler var?
YARGI DİZİSİ KONUSU NE?
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.
YARGI OYUNCULARI KİMLER?
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla