Yargı dizisindeki Avukat Seda kimdir? Yargı'nın Seda'sı Nergis Öztük kaç yaşında, nereli?

Yargı dizisi oyuncuları ve karakterleri merakla araştırılıyor. Yargı dizisinde Engin'in teyzesi Seda'ya Nergis Öztürk hayat veriyor. Avukat Seda karakteri dizi severler tarafından merak ediliyor. Yargı dizisindekiAvukat Seda kimdir? Yargı'nın Seda'sı Nergis Öztük kaç yaşında, nereli? soruları araştırılıyor.

YARGI SEDA KİMDİR?

Seda, Laçin'in kız kardeşidir. İzmir'de kendisine ait olan başarılı bir avukatlık bürosu vardır. Adalet söz konusu olduğunda başarılı bir sonuç almak adına elini kirletmekten asla çekinmez. Her zaman ve her ortamda dikkat çeken, insanı ilk görüşte hep etkileyen bir tarzı vardır.

NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR?

Nergis Öztürk, 25 Mayıs 1980 yılında Kocaeli Kandıra'da dünyaya geldi.Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu Nergis Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yaptı. İlk sinema oyunculuk deneyimini Haluk Bilginer, Beyazıt Öztürk ve Ayşen Gruda'nın da rol aldığı Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? ile gerçekleştirdi.

2005 yılında "Körfez Ateşi" dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Nergis Öztürk, "Bunu Yapan İki Kişi" adlı tiyatro oyunundaki performansıyla X. Lions Tiyatro Ödülleri'nde en iyi komedi kadın oyuncu ödülü aldı. Nergis Öztürk ayrıca; "Barda", "Kızlar Yurdu", "Hatırla Sevgili", "Kıskanmak", "Gişe Memuru", "Yeraltı" gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş ile evlidir ve Yaman adında bir erkek çocuk annesidir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet