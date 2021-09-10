Yargı, çekimlerine Ağustos ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi avukatların rekabete dayalı hikayesini konu alacaktır. Peki, Yargı dizisi konusu ne? Yargı dizisi oyuncuları kimler? Yargı ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Yargı ne zaman başlıyor? Yargı 1. bölüm fragmanı izle! Yargı dizisi hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı 'Savcı Ilgaz' ile Pınar Deniz'in hayat verdiği 'Avukat Ceylin'in bir davayla kesişen yollarının ipuçların ı veren tanıtım izleyiciye sürükleyici bir projenin sinyallerini veriyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargı, çekimlerine Ağustos ayında başlanacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazıldı. Dizi avukatların rekabete dayalı hikayesini konu alacaktır. Daha önce adı Rekabet olarak açıklanan ancak rafa kalkan yapım, bu kez resmi olarak onaylandı ve çekim hazırlıklarına başladı.Yargı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. Dizinin önümüzdeki sonbahar aylarında yayında olması ve yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alması da kanalın hedefleri arasında.

YARGI DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kanal D'nin, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in yer aldığı, Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın ilk tanıtımı seyirciyle buluştu.

YARGI DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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