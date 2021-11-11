Yargı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 8. bölüm fragmanı çıktı mı? Yargı dizisi fragman izle!
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Yargı dizisinin ardından diziseverler 8. bölüm fragmanını merak ediyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Yargı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 8. bölüm fragmanı çıktı mı? Yargı dizisi fragman izle! merak etti. Peki, Yargı 8. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Yargı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı fragmanı nereden izlenir? İşte tüm detaylar…
Yargı fragmanı yayında mı? Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Yargı dizisinin ardından diziseverler 8. bölüm fragmanını merak ediyor. Yargı izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Yargı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 8. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Yargı dizinin 8. bölüm fragmanı yayınladı.
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla