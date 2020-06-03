Yaren Leylek, pandemi günlerinde de dünyanın ilgisini gördü Bursa'da Uluabat Gölü kenarında Balıkçı Adem Amca ile dostluğu dünya çapında büyük yankı uyandıran Yaren leylek pandemi günlerinde de ilgi gördü.

Bursa'da Uluabat Gölü kenarında Balıkçı Adem Amca ile dostluğu dünya çapında büyük yankı uyandıran Yaren leylek pandemi günlerinde de ilgi gördü.

Karacabey Belediyesi, korona virüs kısıtlamalarının uygulandığı günlerde evde kalan vatandaşlar için eğlenceli bir aktivite olması amacıyla, yarenleylek.com'u yayına almıştı. Yuvanın yakınına kurulan kamera sistemi ile 7/24 Yaren Leylek ve ailesinin yuvasını gösteren website, 2 aylık bir sürede yerli-yabancı on binlerce doğa sever tarafından ziyaret edildi.

Karacabey'e bağlı Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü'nde, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in uzun yıllara dayanan arkadaşlığı, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bu dostluğun kahramanlarından olan Yaren Leylek, Türkiye'de olduğu kadar yabancı ülkelerde de büyük ses getirmişti. Dostluk hikayesinin kahramanlarından Yaren Leylek için bu yıl Karacabey Belediyesi, daha fazla insanı hikayeye ortak etmek amacıyla, yuvadan 7/24 canlı yayın yapma kararı almıştı.

Hem yerli hem yabancı doğa severler ilgi gösterdi

Korona virüs nedeniyle kısıtlamaların başlamasıyla birlikte, yaklaşık 2 ay gibi bir sürede 40 farklı ülkeden giriş yapılan yarenleylek.com sitesine, bu süreçte 64.897 bireysel giriş yapıldığı belirtirken, yabancıların da yuva yayına oldukça ilgi gösterdiği gözlendi.

Aralarında Almanya, Amerika, Danimarka, Hollanda, Rusya, Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika'nın da yer aldığı 40 farklı ülkeden ziyaret edildiği tespit edilen Yaren Leylek yuvası, Türkçe ve İngilizce erişim imkanı ile uluslararası arenada boy gösteriyor.

Belediyeye teşekkür mesajı yağdı

www.yarenleylek.com ve www.yarenstork.com adresleri üzerinden yayında olan website için belediyeye de onlarca teşekkür mesajı geldiğini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bizler, Eskikaraağaç leylek köyümüzün maskotu haline gelen Yaren Leylek'i merak edenler için böyle bir şey hazırlamıştık. Özellikle pandemi nedeniyle insanların dışarı çıkamadığı dönemde, Yaren Leylek ve ailesi binlerce eve konuk oldu. Hem leyleklerin yaşamlarına dair bakış açımızı değiştirmek hem de ailece eğlenceli aktivite olmasını sağlamak amacıyla hazırladığımız bu proje büyük ilgi gördü" dedi.

Öte yandan, bu yıl 4 yavrusu olan Yaren Leylek'in yumurtlama sürecinden yavrularını büyütmesine kadar yuvada geçirdiği her an, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. - BURSA

Kaynak: İHA