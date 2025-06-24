"Yaren Erkaplan öldü mü, öldürüldü mü?" sorusu, geride kalan ailesi ve kamuoyunun yüreklerini dağlarken, olayla ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada ve haber sitelerinde "Yaren Erkaplan öldü mü, öldürüldü mü?" sorusuna cevap arayan binlerce kişi, olayın detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki, Yaren Erkaplan öldü mü, öldürüldü mü?

YAREN ERKAPLAN ÖLDÜ MÜ?

Lice'ye bağlı Yeşilburç Mahallesi'nde yaşanan olay, hem kadın cinayetleri hem de erken yaşta evlilik konularını yeniden gündeme taşıdı. 9 aylık hamile olan Yaren Erkaplan'ın evde yalnız olduğu sırada eşine ait tabancayı başına dayayarak ateşlediği öne sürülüyor.

YAREN ERKAPLAN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Olay yerine gelen eşi D.S., kapının açılamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin pencereden eve girdiklerinde Yaren Erkaplan'ı başından vurulmuş halde buldukları belirtildi.

Yaralı olarak Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaren Erkaplan, buradan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.