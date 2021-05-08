Yardım derneğinden 150 kişiye bayramlık kıyafet
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Yardım derneğinden 150 kişiye bayramlık kıyafet

Yardım derneğinden 150 kişiye bayramlık kıyafet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karaman'da faaliyet gösteren Günışığı Derneği, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kent merkezi ve ilçelerde yardıma muhtaç 150 kişiye bayramlık kıyafet dağıttı.

Karaman'da faaliyet gösteren Günışığı Derneği, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kent merkezi ve ilçelerde yardıma muhtaç 150 kişiye bayramlık kıyafet dağıttı.

Bayramların, geleneksel kültürün genç kuşağa aktarılması açısından önemine değinen Dernek Başkanı Halit Özel, "Gerek dini gerekse milli bayramlarımız, hem ahlaki açıdan hem de değerlerimizin yeni nesile yaşatarak aktarılması açısından ders niteliğindedir" dedi. Gençlerin bu tür önemli günlere katılımlarının karakter eğitimine de katkı sağlayacağını belirten Özel, "Bayramlar, gençlerimiz açısından kültürümüzün tanınması, görgü ve ahlak kurallarının öğrenilip uygulanması fırsatı sunar. Topluca yapılan ibadetler, geniş aile toplanmaları, birlikte yenilen yemekler ve bu aya özel örf-adetlerle Ramazan ayı ve Ramazan bayramı, toplum yaşamında önemli role sahiptir. Özellikle çocukların bu değerlere ilgisini çekmek ve nasıl bir medeniyetin parçası olduklarını anlatmak açısından bayramlar, önemli bir etki gücüdür. Fakat malum salgın nedeniyle getirilen tedbirler kapsamında, içinde bulunduğumuz Ramazan ayını geleneklerimiz açısından kısıtlı geçiriyoruz. Bu durum bayramı da kapsayacağından, fertler arasındaki dostluk-birliktelik duygularını canlı tutmak ve bayram hissinin evlerde yaşanması adına çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda Karaman merkez ile Ayrancı, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerimizde belirlenen hemşehrilerimize hediye bayramlıklarını ulaştırdık. Derneğimiz, hemşehrilerimizin yüzünde tebessüm görmek ve bayrama mutlu ulaşmalarını sağlamak adına dağıtımlarına Ramazan boyunca devam etti. Kıyafet, gıda ve bayramlık konularında bu mübarek ay için hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. Dağıtımlarımızın büyük bir kısmı biterken, kalan kısmının da bayrama kadar tamamlanacağını öngörüyoruz. Çalışmalarımıza destek veren Karamanlılara teşekkür ediyorum" dedi. - KARAMAN

Yardım derneğinden 150 kişiye bayramlık kıyafet
Yardım derneğinden 150 kişiye bayramlık kıyafet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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