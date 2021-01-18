Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü
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Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü

18.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:31

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sosyal dayanışma vakfından yardım almak üzere dilekçe doldurmak için muhtarlığa gelen şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şahsın aniden yere yığılarak hayatını kaybetmesi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçarslan Mahalle Muhtarlığı'nda meydana gelen olayda Süleyman Aslan (43), sosyal dayanışma vakfından yardım almak için muhtarlığa geldi. Bu sırada mahalle muhtarı Abdullah Yiğit ile sohbet eden Aslan, bir anda fenalaşarak yere yığılarak, kafasını betona çarptı.

TALİHSİZ ADAM OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, muhtarlıkta inceleme yaptı.

Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü

ÖLÜM ANI KAMERADA

Öte yandan, Süleyman Aslan'ın fenalaşarak yere yığılması ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale saniye saniye muhtarlıkta bulunan kamera tarafından kaydedildi.

Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü
Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü
Yürek burkan olay! Yardım istemek için geldiği muhtarlıkta kalp krizinden öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜKREMİN KAYA

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