Yarbay Tatar'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
"Amirallere suikast" soruşturmasında hakkında verilen ikinci tutuklama kararının ardından intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitiren annesi Satı Tatar son yolculuğuna uğurlandı.
"Amirallere suikast" soruşturmasında hakkında verilen ikinci tutuklama kararının ardından intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitiren annesi Satı Tatar son yolculuğuna uğurlandı.
Satı Tatar için Yenimahalle Serçeşme Cemevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze törenine, oğlu Ahmet Tatar, kızı Hürriyet Ünver, Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer ve kızı Gökçen ile akrabalarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Muharrem İnce, Murat Emir ve Tuncay Özkan katıldı.
Cemevi önündeki törende Tatar için dua edildi, helallik istendi.
Daha sonra Tatar'ın cenazesi, defnedilmek üzere Yenimahalle Belediyesine ait cenaze aracıyla Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.
Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Tatar, annesinin acı çekmeden yaşamını yitirmesini teselli kabul ettiklerini belirterek, "Onu Ali'nin yanına yolcu ettik. Sadece Ali'den kaynaklı olarak bir gönül kırıklığıyla gitti. Maalesef onun kaybından sorumlu olanların cezalandırıldığını, o sorumluların hesap verdiğini görememenin burukluğuyla gitti annem." dedi.
Annesinin vekaletinin üzerlerinde olduğunu ifade eden Tatar, "Bundan sonra onun göremediklerini görmeyi diliyoruz. Bütün mücadelemiz haksızlığın, hukuksuzluğun bu ülkede tekrar etmemesi için elimizden gelen bütün gayreti göstermektir. Annemin deyimiyle bunca şühedanın olduğu bir ülkedeyiz. O her zaman 'Benim ömrümü gençlere, yiğitlere versin' derdi. Onun bu dileğinin yerine gelmesini, artık bu ülkede kan akmamasını özellikle diliyorum." diye konuştu.
Yarbay Tatar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2009'daki "amirallere suikast" soruşturması kapsamında tutuklanmış, üst mahkemeye başvurması üzerine 9 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten Savcı Süleyman Pehlivan'ın itirazıyla hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Tatar, 20 Aralık 2009'da cezaevine götürülmeden önce evinde intihar etmişti.