Yaralının yakınları görüntü çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı

27.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:55

Adıyaman'da, semt pazarı içerisinde pazarcılarla, bir grup arasında bilinmeyen bir neden dolayı çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. O anları görüntülemeye çalışan gazetecilere yaralıların yakınları saldırdı.

TARTIŞMA, BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray mahallesi pazartesi pazarının kurulduğu sokak içerisinde pazarcı esnafıyla bir grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından, Mehmet Çakmak isimli esnaf bıçaklanarak yaralandı.

GÖRÜNTÜ ALMAYA ÇALIŞAN GAZETECİLERE SALDIRILDI

Meydana gelen kavgayı görüntülemeye çalışan gazetecilere yaralı kişinin yakınları tarafından tekmelerle saldırıldı. Acısını unutup gazetecilere saldıran şahsı, polis ekipleri ile vatandaşlar durdurmaya çalıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA