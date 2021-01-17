Yaralı kuşa polis şefkati
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Yaralı kuşa polis şefkati

17.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:11
Yaralı kuşa polis şefkati

ANTALYA'nın Demre ilçesinde trafik polisleri, yolda yaralı olarak buldukları 'Karabağa' kuşunu korumaya alarak, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim etti.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde trafik polisleri, yolda yaralı olarak buldukları 'Karabağa' kuşunu korumaya alarak, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim etti. Karabağa kuşu tedavi edilmek üzere Finike'ye götürüldü.

Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik timinde görevli trafik polisleri Ahmet Çimen ve Ferdi Taşdemir, dün akşam devriye görevi yaparken Çayağzı Limanı yolu ortasında bir kuşa rastladı. Kuşun sağ ayağından yaralı olduğunu ve uçamadığını tespit eden polisler, hayvanı Demre Polis Merkezi'ne götürdü. Polis memurları yaralı kuşu satın aldıkları balıklarla besleyip, ısıttı. Kuşla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliği'nden yardım isteyen polisler, kuşu Finike'den gelen görevliye teslim etti.

Demre Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri Ahmet Çimen ve Fevzi Taşdemir, "Devriye görevi yaparken bir anda yolda yaralı bir kuşun çırpındığını gördük. Hemen durarak arabamıza aldık. Polis merkezine getirerek önce sağ ayağındaki yarasına pansuman yaptık. Yara nedeniyle uçamıyordu. Onu baktık, besledik. Görevliye teslim ettik. Noel Baba Kuş Cenneti'nde yaşayan 'Karabağa' adlı su kuşu olduğunu öğrendik. Karabağa'nın kışın koyu renkli, yazın ise farklı renklere büründüğünü öğrendik. Dileğimiz tedavi edilerek tekrar Demre'ye dönmesi" dedi.


Yaralı kuşa polis şefkati
Yaralı kuşa polis şefkati

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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