Yaralı köpeğin yardımına itfaiye koştu
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Yaralı köpeğin yardımına itfaiye koştu

Yaralı köpeğin yardımına itfaiye koştu Muğla'nın Bodrum ilçesinde 45 metrelik uçurumda mahsur kalan yaralı köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

17.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:39

Yaralı köpeğin yardımına itfaiye koştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 45 metrelik uçurumda mahsur kalan yaralı köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi Kayırlı mevkiinde öğlen saatlerinde ayağından yaralı bir köpeğin 45 metrelik uçurumda mahsur kaldığı ihbarının ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan köpeği kurtarmak için operasyon düzenledi. Ekipler uçurumun etrafındaki yamaç bölgeden inerek, yaralı köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek sahibi İsmail Bülbül'e teslim edildi.

Köpeğin sahibi İsmail Bülbül itfaiye ekiplerine köpeğini kurtardıkları için teşekkür etti.

Yaralı köpeğin yardımına itfaiye koştu

Kaynak: İHA

Manşet

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