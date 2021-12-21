Yaralı kartal tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler
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Yaralı kartal tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı kartal tedavisinin ardından doğaya salındı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yolda bulunan yaralı kartal, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yolda bulunan yaralı kartal, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Seydişehir- Bozkır kara yolunda aracıyla seyahat eden Hakan Yıldız, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında bir kartalı fark etti. Aracından inip, yol ortasındaki kartalın yanına giden Yıldız, hayvanın kanadı ile dilinden yaralandığını gördü. Yıldız, yaralı kartalı Seydişehir Belediyesi'ne getirip zabıta ekiplerine teslim etti. Kartal, veteriner tarafından tedavi edildi. Veteriner Bünyamin Yavuz, "Uzun süre havada kalmış ve yiyecek bulamadığı için güçsüz kalmış olmalı. İnmek istediği sırada düşmüş ve kanadı kırılmış. Bir şey yemek istediği sırada da dili kesilmiş olmalı" dedi. Tedavisi tamamlanan kartal, daha sonra doğaya salındı.


Yaralı kartal tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı kartal tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı kartal tedavisinin ardından doğaya salındı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Son Dakika Haberleri

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