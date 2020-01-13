Yaralı karacaya tedaviye alındı
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Yaralı karacaya tedaviye alındı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, ormanlık alanda bacağından yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

13.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:55
Yaralı karacaya tedaviye alındı

HATAY'ın ilçesinde, ormanlık alanda bacağından yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Suçıkağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bacağından yaralı karacayı gören vatandaşlar, 'ne bilgi verdi. Ormanlık alana gelen ekipleri, yaralı karacayı alıp, İskenderun Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafundan ilk müdahalesi yapılan karaca, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, karacanın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağını belirtti.


Kaynak: DHA
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