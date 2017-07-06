Yaralı Kadın Çaresizce Kurtarılmayı Bekledi

Muğla'nın Milas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken, çevreden yetişenler yararlıları sakinleştirmeye çalıştı.



Milas ilçe merkezinden Ören Mahallesi istikametinde seyir halindeki Abdullah Özdamar'ın kullandığı 48 LC 531 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Karacaağaç Mahallesi yol ayrımına yakın bir noktada meydana gelen kazada sürücü Abdullah Özdamar'ın eşi Gülfer Özdamar araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, çevreden yetişenler durumu sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kaza mahalline sağlık ve itfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen ağır yaralı Gülfer Özdamar araç içerisinde acılar içinde kıvranırken, vatandaşlar talihsiz kadını sakinleştirmeye çalıştı.



Karısının hayatı için endişelendi



Meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsü Abdullah Özdamar, kendi durumunu unuttu, eşi için endişelendi. Kaza mahallinde toplanan ve yardım etmeye çalışan vatandaşlara ilk önce eşine yardım edilmesi için adeta yalvaran Özdamar, olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekiplerinden de ilk önce eşine yardım etmelerini istedi.



Sağlık görevlileri araç sürücüsü Abdullah Özdamar'ı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk ederken, kazada ağır yaralanan Gülfer Özdamar ise Özel İzan Sağlık Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Gülfer Özdamar'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA