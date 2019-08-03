Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı

Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı

Bitlis'te yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.

3.08.2019 16:39
Yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı

Bitlis'te yaralı bulunan ebabil kuşu tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Kurubulak Mahallesi'nde yaşayan Berna Ulubey, bahçesinde yaralı bir ebabil kuşu buldu.
Ulubey, kanadı kırık kuşu Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.
Tedavi altına alınan kuş, iyileştikten sonra doğaya salınacak.
Merkez Veterineri Sefer Durmuş, yapılan muayenede kuşun kanadında kırık tespit ettiklerini, tedavisine de hemen başladıklarını söyledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et