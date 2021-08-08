Yaralı Atmaca'ya belediye çalışanı sahip çıktı
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Yaralı Atmaca'ya belediye çalışanı sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk - Haberler | Yerel

Yaralı Atmaca'ya belediye çalışanı sahip çıktı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yaralı halde bulunan atmacaya belediye çalışanı sahip çıktı.

Yaralı Atmaca'ya belediye çalışanı sahip çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yaralı halde bulunan atmacaya belediye çalışanı sahip çıktı.

İslahiye Belediyesinde çalışan Mesut Daş, belediyeye ait araç garajının içinde bulduğu Atmaca'nın kanadının kırık olduğunu fark etti. bir kutu yardımıyla atmacayı olduğu yerden alan Daş, kanadı kırık Atmaca'nın karnını doyurdu. Daş, tedavi için kuşu yetkililere teslim edeceğini söyledi.

Daş, "Yaralı hayvanımız bulduk, yetkililere teslim edeceğiz. Belediyemizin garajında bulduk, araç çarpması sonucu kanadı kırılmış" dedi.

Yaralı Atmaca'ya belediye çalışanı sahip çıktı
Yaralı Atmaca'ya belediye çalışanı sahip çıktı
Yaralı Atmaca'ya belediye çalışanı sahip çıktı
Yaralı Atmaca'ya belediye çalışanı sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk

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