Yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'ne taşındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, geçtiğimiz hafta motosiklet ile at arabasının çarpışması üzerine ayağı kırılan at, tedavi edilmek üzere Mardin Hayvan Hastanesi'ne taşındı.

Geçtiğimiz hafta İpek Yolu üzerinde motosiklet ile at arabasının çarpışması sonucu arabayı çeken atın ayağı kırıldı. Daha sonra sahibi tarafından terk edildiği bildirilen ayağı kırık atı gören hurdacılar, ata sahip çıktı. Yaralı atın bakımını yapan hurdacılar, hayvanın tedavisinin yapılması çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Gündüz, Belediye Meclis üyeleri, zabıta ekipleri ve veteriner, hayvanseverlerin sahip çıktığı hurda deposuna geldi. Burada veterineri tarafından yarası dezenfekte edilip ağrı kesici yapılan at için daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Hastanesi'ne taşındı.

Hayvanseverler tarafından yapılan çalışma sonucu yaralı atın tedavisinin İzmir'de yapılabileceği belirlendi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılacak atın, hafta içinde götürüleceği İzmir'deki klinikte tedavisinin süreceği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA