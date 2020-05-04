Yaralanan yavru köpeği hayvanseverler kurtardı

Bafra ilçesinde yaralanan yavru köpek, hayvanseverlerin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Bafra ilçesinde yaralanan yavru köpek, hayvanseverlerin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Bafra Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Zebur Deniz, ırmak kenarında yaşayan köpekleri beslemek için arkadaşı ile Kızılırmak Sedde yoluna gitti.

Besleme yaparken yavru bir köpeğin havlama sesini duyan Deniz, çalılıkların arasında mahsur kalmış yaralı yavru köpeği kurtararak, Bafra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi yaptırdı.

Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Yavru köpeği tedavisinin ardından doğal ortamına bıraktıklarını belirten Deniz, "Onların dili yok çoğu zaman aç kalıyorlar en azından evimizin önlerine yemek ya da mama bırakırsak bu hayvanların da yaşamasını sağlarız." diye konuştu.

Kaynak: AA