Yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yaralama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari M.Ö. Avanos ilçesinde bağlık Özkonak beldesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:45:56. #1.14#

title