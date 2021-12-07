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Yaptırımlar nedeniyle petrolü ucuza satan İran, karşılığında aldığı ürünlere yüksek fiyat ödüyor

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Yaptırımlar nedeniyle petrolü ucuza satan İran, karşılığında aldığı ürünlere yüksek fiyat ödüyor

İran'ın, ABD yaptırımları nedeniyle takas yoluyla çalıştığı ülkelere petrolü ucuza sattığı, karşılığında aldığı gıda ve diğer ticari ürünlere ise yüksek fiyattan ödeme yaptığı belirtildi.

İran'ın, ABD yaptırımları nedeniyle takas yoluyla çalıştığı ülkelere petrolü ucuza sattığı, karşılığında aldığı gıda ve diğer ticari ürünlere ise yüksek fiyattan ödeme yaptığı belirtildi.

Tahran Ticaret Odası Üyesi Hamid Rıza Salihi, İranlı İşçiler Haber Ajansında (ILNA) yer alan açıklamasında, İran'ın mal karşılığında sattığı petrole ilişkin bilgi verdi.

Yaptırımlar sürecinde ülke ekonomisinin ciddi zararlar gördüğünü ifade eden Salihi, "Takas işleminde alışverişe muhtaç taraf biz olduğumuz için her ürün için biçilen fiyatı kabul etmeliyiz. Çünkü elimiz zayıf ve taviz vermek zorundayız. Sattığımız ürün ise petrol, petrol ürünleri ve petrokimya maddeleri olduğu için alıcılar indirim istiyor." dedi.

Takas işlemi ile mal satan tarafların dünyadaki fiyatları dikkate almadığını ve masrafları da İran'a yüklediğini aktaran Salihi, şunları kaydetti:

"Takas alışverişinde bizim hiç kazancımız olmayabilir, o yüzden diğer ülkelere göre zarardayız. Aldığımız ürünlerin kalitesi ise hiç mevzu bahis olmuyor."

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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