Yaptıklarıyla büyük takdir toplayan belediye başkanı, şimdi de ilçeye 2 bin metrekarelik tesis kazandırdı

Gerçekleştirdiği çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, spor alanında yeni bir yatırıma daha imza attı. Diliskelesi Mahallesi'nde Emre Toprak Halı Saha ve Spor Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. 2020 yılının sonlarında temeli atılan tesis kısa sürede tamamlandı.

Pandemi kurallarına uygun düzenlenen açılışa Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Zeki Canşi, Kocaeli İl Spor Müdürü İbrahim Aktürk, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu ve diğer kurum müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, mahalle muıhtarları, STK temsilcileri, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN ŞAYİR'DEN TEŞEKKÜR

Tesis toplamda 2 bin metrekarelik bir alan üzerinde faaliyet gösterecek. Bin 200 metrekare kapalı halı saha, 165 kişilik tribün, fitness salonu, soyunma odaları, kafeterya ve iki teras da tesis içinde hizmet verecek olan Emre Toprak Halı Saha ve Spor Tesisi'nin açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası'na yeni bir eser daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Huzurlarınızda, bizlere desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ne zaman kapılarını çalsak bizi asla boş göndermeyen Bakanlarımıza, maddi, manevi destekleri ile her zaman yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a, Ankara'ya gittiğimizde bizlere mihmandarlık yapan Kocaeli Milletvekillerimize, bizi asla yalnız bırakmayan İlçe Başkanımıza, teşkilat mensuplarımıza ve büyük Dilovası ailesinin kıymetli fertlerine teşekkürü bir borç biliyorum" şeklinde konuştu.

"MİLLİ SPORCULAR YETİŞECEK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Dilovası'na büyük yatırımlar yaptığını ve yatırım tutarının 13 milyon liraya yaklaştığını ifade eden Şayir, "Ümit ve umut ediyorum ki yapılan bu yatırımlar ve hizmete alınan tesisler ile ilçemizden nice milli sporcular yetişecek,Dilovamız bundan böyle Spor ile Yükselen Şehir olarak yurt sathında büyük ses getirecektir" diye konuştu.

KAYMAKAM'DAN BAŞKAN ŞAYİR'E ÖVGÜ: ARI GİBİ ÇALIŞIYOR

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan da açılışta yaptığı konuşmada "Bugün ilçemize kazandırılmış güzel bir tesisimizin açılışına şahitlik ediyoruz.Diliskelesi Mahallemiz'in böyle bir tesise ihtiyacı vardı. Son yıllarda ilçemize yeni tesislerin yapılmış olması ve yapılacak olması güzel gelişmelerdir. Tabi bu hizmetler ilçe belediyemizin bütçesi ile olmuyor. Yeterli bütçesi olmayan yerel yönetimlere destek veran bakanlıkların, kaymakamlıkların ve diğer kurumların desteği ile bu hizmetler yapılıyor. Ancak bu hizmetlerin gelmesi için büyük emek harcayan, Ankara'da çalmadık kapı bırakmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in emekleri ortaya çıkmaktadır. Arı gibi çalışarak ilçeye hizmetlerin gelmesini sağlıyor. Kendisine teşekkür ediyor, tesisin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

AŞK İLE KOŞAN YORULMAZ

Açılışta son olarak kürsüye gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise yaptığı konuşmada "Biz derdi davası millet olan bir davanın fertleriyiz. Aşk ile koşan yorulmaz diyerek hizmetlerin hayata geçmesi için çalışıyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde hiç kimse ülkemizin bu kadar hizmetler alacağını düşünmüyordu. Ancak AK kadrolar bu hizmetleri başardı. Son 19 yılda Türkiye altın çağını yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. 'Her zaman üçlü olsun güçlü olsun, hizmetler daha hızlı gelsin' dedik. Bir ilçeye hizmet gelecekse belediye başkanı fedakar olmalıdır. Dilovası Belediye Başkanımızda ilçemize hizmetlerin gelmesi için gece gündüz demeden fedakarca çalıştığına ben şahidim. Onun emekleri ile ilçemize peş peşe hizmetler gelmeye devam ediyor. Kendisini tebrik ediyorum ve yeni açılacak olan tesisimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TESİSİ GEZDİLER

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Recep Apaydın'ın okuduğu duanın ardından protokol mensupları hep birlikte açılış kurdelelesini kestiler. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri hep birlikte Emre Toprak Halı Saha ve Spor tesislerini incelediler. Ardından da tek tek penaltı atışı gerçekleştirdiler.