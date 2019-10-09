09.10.2019 17:57

Zonguldak Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz, sokakları temizleyerek kazandığı maaşının bir kısmını iki ilkokul öğrencisine burs vererek, herkese örnek oluyor.

Rat Mahallesi'nde ikamet eden ve görev yaptığı belediyede 8 yıldır çalışan Yılmaz (53), sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla iki ilkokul öğrencisine burs veriyor.

Geçen yıl bir ailenin ilkokula giden iki çocuğuna aylık 400 lira burs vermeye başlayan Yılmaz, bu yıl da devam ettiği bursu elinden geldiğince devam ettirmek istiyor.

Abdurrahman Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okuyabilmenin çok değerli olduğunu, bunun eksikliğini hissettiği için burs vermeye çalıştığını söyledi.

Mum ışığında okuyan, ülkeye faydalı olan gençler tanıdığını anlatan Yılmaz, "Yakından tanıdığı iki öğrenciye burs veriyorum. Çocuklar okuma azmiyle yanıp tutuşuyor. Bu benim içimde ukde oldu. İlkokulu zor şartlar altında okudum. Bana asıl bayram bir defter bir kalem alındığında oluyordu. Şimdiki aklım olsaydı da keşke okusaydım. Bir defter, bir kalem almak için simit de sattım, boyacılık yaptım, kilomdan ağır çuvalları da kaldırdım." diye konuştu.

"Maddi durumum elverdiği sürece devam ettireceğim"

Yılmaz, verdiği burstan mutluluk duyduğunu ve duygulandığını ifade ederek, "Yaptığım işle gurur duyuyorum. Başkalarının benim hakkımdaki düşünceleri beni ilgilendirmiyor. Bir iyilik yapıyorum ve maddi durumum elverdiği sürece devam ettireceğim." dedi.

İnsanlardan olumlu dönüşler aldığını dile getiren Yılmaz, insanların kendisini arayıp bursa katkı sağlamak istediklerini kaydederek, "Bunu kabul etmedim. İnsanlara, 'Size yakın ilkokulların okul müdürleri ve öğretmenleriyle irtibata geçip o sınıfta okuyan öğrencilere veya müdürlerin belirleyeceği öğrencilere burs verin.' şeklinde tavsiye bulundum." şeklinde konuştu.

Onların başarısıyla gururlandığını aktaran Yılmaz, insanların birbirlerine yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA