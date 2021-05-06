Yaprak Dökümü Cem kim? Kıvanç Kasabalı kimdir, kaç yaşında?
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Yaprak Dökümü Cem kim? Kıvanç Kasabalı kimdir, kaç yaşında?

Yaprak Dökümü Cem kim? Kıvanç Kasabalı kimdir, kaç yaşında?
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Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye başladı. Bu kapsamda izleyiciler Yaprak Dökümü Cem kimdir? Cem karakterini canlandıran Kıvanç Kasabalı kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını aradı.

Kıvanç Kasabalı kimdir? merak edilmeye başladı. Yaprak Dökümü'nün Cem'i olarak bilinen Kıvanç Kasabalı, dizinin tekrar bölümleriyle yeniden gündeme gelmeye başladı. İzleyiciler Kıvanç Kasabalı kimdir? merak ediyor. İşte yanıtı..

YAPRAK DÖKÜMÜ CEM KİMDİR?

Dizinin sevilen Cem karakterini Kıvanç Kasabalı canlandırmaktadır.

KIVANÇ KASABALI KİMDİR?

Kıvanç Kasabalı, 24 Şubat 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bursa, Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından 2006 yılında uyarlanan "Yaprak Dökümü" adlı dizide (Cem) karakterini canlandırırken, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Ege Aydan ile beraber oynamıştır.

2013 yılında Hande Altaylı'nın romanından senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan başrollerinde Özgü Namal, İbrahim Çelikkol, Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ,Yasemin Allen'in oynadığı "Merhamet" adlı dizide Sinan karakterini canlandırdı.

2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Öykü Çelik, Arsen Gürzap ile birlikte oynadı.

Kıvanç Kasabalı, ile 2005 Temmuz ayında oyuncu ve model olan Sedef Avcı ile evlendi. Can (d.2013) adında bir oğlu vardır. Oscar adında bir de köpekleri vardır.

Rol Aldığı Filmler ve Diziler

  • 2014 - Ağlatan Dans (Mert Zoloy) (TV Dizisi)
  • 2013 - Merhamet (Sinan) (TV Dizisi)
  • 2010 - Samanyolu (Ali) (TV Dizisi)
  • 2010 - Küçük Kadınlar 3. Sezon (Ozan) (TV Dizisi)
  • 2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Cem) (TV Dizisi)
  • 2005 - Kanlı Düğün (Cemal) (TV Dizisi)
  • 1999 - Ayrılsak da Beraberiz 1. Sezon (İtalyan Adam) (TV Dizisi)
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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