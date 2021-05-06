Yaprak Dökümü Cem kim? Kıvanç Kasabalı kimdir, kaç yaşında?

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Yaprak Dökümü, tekrar bölümleriyle yeniden ekranlara gelmeye başladı. Bu kapsamda izleyiciler Yaprak Dökümü Cem kimdir? Cem karakterini canlandıran Kıvanç Kasabalı kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını aradı.