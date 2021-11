Yapımcı Çağrı Bingüller İletişim Fakültesi Öğrencileriyle Buluştu Üniversitemiz İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen ' Film ve Senaryo Atölyesi' kapsamında sinema ve dizi yapımcısı Çağrı Bingüller, 16 Kasım 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi'nde öğrencilerle buluştu.

Konferansa, İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Yalova, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mustafa Özgür Seçim, Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova'ya teşekkür ederek başlayan Çağrı Bingüller, Meslek hayatındaki dönüm noktasının Yapımcı Osman Yağmurdereli'nin sahibi olduğu Yağmur Ajansta çalışmaya başlaması olduğunu söyledi. Çağrı Bingüller, "'21 yıllık kariyerimde hayatımı değiştiren isim Osman Yağmurdereli oldu. Sinema ve dizi sektörüne girişim Yağmur ajans ile başladı. Bu sektörde başarılı olmak için öncelikle, sinema ve televizyon dünyasındaki değişimleri sıkı takip etmek, yaşadığımız coğrafyanın sosyal ve kültürel kodlarını iyi bir şekilde analiz etmek gerekir. " dedi.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Çağrı Bingüller, yapımcının görevleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında "Film setin her yerinde olan ve her şey ile birebir ilgilenen kişi yapımcıdır. Yapımcı, sette arabulucu gibi daima bulunmalı ve her şeyi idare edebilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Genç iletişimci arkadaşlara özellikle söylemek istediğim; sıkı çalışmak, azim ve sürekli yeniliklere açık olmanın başarıyı getireceğini asla unutmamalarıdır. " dedi.

Aydın'da senarist Alphan Dikmen ile beraber bir proje yapacakları belirten Yapımcı Çağrı Bingüller, projede ADÜ İletişim Fakütlesi öğrencilerine de projede imkan sunacakları müjdesini verdi.

Konferans, İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt ve Doç. Dr. Pelin Erdal Aytekin'in, Yapımcı Çağrı Bingüller'e hediye takdim etmesiyle sona erdi.

