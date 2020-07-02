Yapıldığı günden beri leyleklerin yuvası olan Değirmendere Camii böyle görüntülendi
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Yapıldığı günden beri leyleklerin yuvası olan Değirmendere Camii böyle görüntülendi

Yapıldığı günden beri leyleklerin yuvası olan Değirmendere Camii böyle görüntülendi Beş yıldır Caminin kubbesine yuva yapan leylekler havadan görüntülendi Beykoz'un Bozhane Mahallesinde Değirmendere Cami kubbesine mart ayında yuva kuran leylekler, yavrusunu uçurmaya hazırlanıyor.

02.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:59

Yapıldığı günden beri leyleklerin yuvası olan Değirmendere Camii böyle görüntülendi

Beş yıldır Caminin kubbesine yuva yapan leylekler havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz'un Bozhane Mahallesinde Değirmendere Cami kubbesine mart ayında yuva kuran leylekler, yavrusunu uçurmaya hazırlanıyor. Camii kubbesine yavrulayan leylekler ve yuvası havadan görüntülendi.

Beykoz, bitki örtüsü, sulak alanları ve yumuşak iklimiyle birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Bu kuşların başında da leylekler yer alıyor. Her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte birçok leylek, mahallelerde elektrik direği, ağaçlar ve cami kubbesine yuva kuruyor. Bazı leylekler ise bir önceki yıllardan kalan yuvalarını tercih ediyor.

Leyleklerin en çok dikkat çeken yuvası ise Beykoz'da Bozhane yolunda yapımı 2015 yılında tamamlanan Değirmendere Camiinin kubbesinde bulunuyor. Her yıl Mart ayının ilk haftasında camiye gelen leyleklerin yuvasına, köy sakinleri de özenle bakıyor. Cami kubbesine yavrulayan leylekler köyün simgesi haline gelmiş durumda. Cami kubbesine yapılan yuva ve leylekler drone ile havadan görüntülendi.

Leyleklerin 2015 yılından berri Cami kubbesine yuva yaptığını belirten mahalle sakini Yunus Kara, "Değirmendere Camii 2015 yılında tamamlandı. O zamandan beri bu leylek her yıl buraya geliyor ve yuva yapıyorlar. Bir çift leylek her yıl 2 ya da 3 tane yavruluyor. Leyleklerden birisi yuvada bekleyerek, kargalardan yavrularını koruyor. Diğeri ise yiyecek maddeler getiriyor. Yavrular büyüdükten sonra uçarak göç ediyorlar. Bu cami yapıldığından berri bu leylekler her yıl buradalar, Allah'ın sessiz misafirleri" diye konuştu.

Yapıldığı günden beri leyleklerin yuvası olan Değirmendere Camii böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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