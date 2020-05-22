Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, kitap-lık dergisini çevrim içi erişime açtı
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Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, kitap-lık dergisini çevrim içi erişime açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, sanatseverleri sanat ve edebiyatla çevrim içi dünyada buluşturmaya davet ediyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, kitap-lık dergisini çevrim içi erişime açtı
22.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:55

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, sanatseverleri sanat ve edebiyatla çevrim içi dünyada buluşturmaya davet ediyor.

Bir süre önce "Sanat Dünyamız" dergisinin mayıs-haziran sayısını erişime açan kurum, şimdi de kitap-lık dergisinin mayıs-haziran sayısını çevrim içi olarak okurla buluşturuyor.

Derginin çevrim içi erişime açılan 209. sayısından Doğan Yarıcı ve İnan Çetin'le yeni romanları Hodan ve Vadi üstüne yapılan bir söyleşinin yanı sıra Mehmet Rifat'ın Proust yapıtlarında Baudelaire şiirinin sesini araştıran yazısı, Oğuz Demiralp'in şarkın aykırı şarkısı Furuğ'un Türkçe çevirilerini inceleyen yazısı, Robert Schild'in Stefan Zweig'ın veda mektubunun öyküsünü anlatan yazısı, Gültekin Emre'nin Sete şiir festivali günlüğü ve Fahri Erdinç'in Nazım Hikmet'in evi üstüne yazdığı - ilk kez gün ışığına çıkan - uzun şiiri bu sayının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Derginin bu sayısında ayrıca Haydar Ergülen, İzzet Göldeli, Ömer Erdem, Asuman Susam, Okan Alay, Alper Beşe, Ali Volkan Erdemir, Hakan Tabakan, Ezgi Şimşek şiirleriyle; Muzaffer Kale, Zehra Tırıl, Selçuk Erez, Deniz Özbeyli, Saba Öymen, Elif Erdoğan, Dilan Dadbin öyküleriyle; Taylan Altuğ, M. Sadık Aslankara, Necmi Sönmez, Erkut Tokman, Mehmet Akif Tutumlu, Ülkü Şahna, Yusuf Çağlar yazılarıyla; Mert Tanaydın'ın çevirmen Hüseyin Can Erkin'le yaptığı söyleşi yer alıyor.

Eleştiriler, incelemeler, şiirler, öyküler ve yazılarıyla 27 yıldır yayın faaliyetine devam eden kitap-lık dergisine https://bit.ly/kitap-lik adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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