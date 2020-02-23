Yapay zekâ teknolojisi savaşın karakterini nasıl değiştirecek?
İnsanlık sanayi devriminden sonra tekrar ekonomik, toplumsal, kültürel, politik ve askeri alanlarda radikal değişiklere neden olabilecek bir teknolojik gelişme ile karşı karşıya. Yapay zekâ üretebilen ülkelerin geleceği şekillendirme ve dünyayı yönetme imkanına sahip olacağı belirtiliyor.
Yazar: Mehmet Cem Demirci, Deniz güvenliği uzmanı
İnsanlık son yıllarda sanayi devriminden sonra tekrar ekonomik, toplumsal, kültürel, politik ve askeri alanlarda radikal değişiklere neden olabilecek bir teknolojik gelişme ile karşı karşıya. Bazılarına göre yapay zeka üretebilen ülkeler geleceği şekillendirme ve dünyayı yönetme imkanına sahip olacak. Euronews.com'da Görüntüle