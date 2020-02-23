Yapay zekâ teknolojisi savaşın karakterini nasıl değiştirecek?
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Yapay zekâ teknolojisi savaşın karakterini nasıl değiştirecek?

İnsanlık sanayi devriminden sonra tekrar ekonomik, toplumsal, kültürel, politik ve askeri alanlarda radikal değişiklere neden olabilecek bir teknolojik gelişme ile karşı karşıya. Yapay zekâ üretebilen ülkelerin geleceği şekillendirme ve dünyayı yönetme imkanına sahip olacağı belirtiliyor.

23.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:40
Yapay zekâ teknolojisi savaşın karakterini nasıl değiştirecek?

Yazar: Mehmet , Deniz güvenliği uzmanı


İnsanlık son yıllarda sanayi devriminden sonra tekrar ekonomik, toplumsal, kültürel, politik ve askeri alanlarda radikal değişiklere neden olabilecek bir teknolojik gelişme ile karşı karşıya. Bazılarına göre yapay zeka üretebilen ülkeler geleceği şekillendirme ve dünyayı yönetme imkanına sahip olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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