Yapay Zeka'da Hukuki Sınırlar Belirlenmeli"
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Yapay Zeka'da Hukuki Sınırlar Belirlenmeli"

28.02.2021 17:54 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:58
Yapay Zeka'da Hukuki Sınırlar Belirlenmeli

Yapay zeka uygulamalarının hayatın her alanında etkin şekilde kullanıldığını belirten uzmanlar, yapay zeka uygulamalarının sınır ve çerçevesinin belli hukuki düzlemde çizilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yapay zeka uygulamalarının hayatın her alanında etkin şekilde kullanıldığını belirten uzmanlar, yapay zeka uygulamalarının sınır ve çerçevesinin belli hukuki düzlemde çizilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, "Bu işin sınırları ve çerçeveleri belli hukuki düzlemde çizilirse yapay zeka insanoğlunun var olduğundan beri ulaşmak istediği en iyi yönetim, en iyi yaşam ve ideal düzeni ona sağlayan araç olur." tespitinde bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, yapay zekanın hayatın her alanında kullanıldığını söyledi.

Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, "Yapay zeka aslında artık chatbotlardan(sohbet robotu) sosyal medya akışlarına kadar kendini geliştirebilen çeşitli algoritmaları kullanan birçok uygulama ve araçta gündelik hayatlarımızda etkin bir şekilde kullanılıyor." dedi.

Yapay zekanın gündelik hayatımıza etkilerinin gelecekte çok daha fazla hissedileceğini kaydeden Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, "Algoritmalar daha fazla veri ile daha fazla kendini geliştirdikçe daha etkin ve yaygın bir şekilde gündelik hayatlarımızla daha fazla bütünleşecek. Bu durum, bir yandan gündelik hayatı, özellikle tıp ve mühendislik alanlarında gündelik hayatı ve insan yaşamı üzerinde doğrudan olumlu etkileri olabilecekken diğer yandan etik sorunları ve gözetimin de hayatlarımıza daha fazla içkin hale gelmesini beraberinde getirecek." dedi.

"İnsana dair yetiler baskılanabilir"

Özellikle akıllı kentler denilen dijitalleşmiş smart şehirlerde vatandaşların gündelik yaşam pratiklerinde yapay zeka algoritmalarının her an aktif olacağını ifade eden Doç. Dr. Feride Zeynep Güder, şunları söyledi:

"Doğal olarak gündelik yaşam kolaylaşacak ancak büyük veri dediğimiz bilinmez iktidar odakları yapay zeka sayesinde insanlardan alınan her veriyi işleyecek duruma gelecek. Buna ek olarak sadece gözetim politikaları değil düşünsel alanda da insanlar sınırlandırılabilir. Bilişsel sorunlar bu bağlamda yeni ve tanımlanmamış problemlere yelken açabilir. İnsana dair en önemli duygusal ve bilişsel yetiler mesela empati yapma, inisiyatif kullanabilme yapay zeka tarafından baskılanabilir."

"Bunlar işin olumsuz yönü gibi görünse de aslında algoritmaların üretimi, tasarımı ve yönetimi sadece doğru ve iyi insanlarda olduğu sürece yani özneleşme insanda kaldığı sürece, bu işin sınırları ve çerçeveleri belli hukuki düzlemde çizilirse yapay zeka insanoğlunun var olduğundan beri ulaşmak istediği en iyi yönetim, en iyi yaşam ve ideal düzeni ona sağlayan araç olur."

Kaynak: Space Mag Türkiye

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